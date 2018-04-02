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Биометрический контроль на границе с Украиной с начала года прошли 96 тысяч россиян
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Биометрический контроль на границе с Украиной с начала года прошли 96 тысяч россиян 

RT на русском 1 час назад
Фото: Украина.ру
Биометрический контроль на украинско-российской границе с начала 2018 года прошли 96 тыс. граждан России. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» заявил глава Госпогранслужбы Украины Пётр Цигикал. «На сегодня (по состоянию на 23 марта 2018 года) биометрией воспользовались 136 тыс. человек, из них 96 тыс. — россияне. Из России к нам люди едут в основном по коммерческим делам и к родственникам», — заявил он.
По его словам, «к законопослушным гражданам у нас нет никаких вопросов, просто проводится фиксация их данных».
«Прежде всего это идентификация и верификация лиц, пересекающих границу, что в свою очередь уменьшает риски и повышает нашу пограничную безопасность», — сказал Цигикал.
В январе стало известно, что биометрический контроль на Украине прошли более 40 тыс. россиян.
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