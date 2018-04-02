Биометрический контроль на границе с Украиной с начала года прошли 96 тысяч россиян

Биометрический контроль на украинско-российской границе с начала 2018 года прошли 96 тыс. граждан России . Об этом в интервью телеканалу «112 Украина » заявил глава Госпогранслужбы Украины Пётр Цигикал . «На сегодня (по состоянию на 23 марта 2018 года) биометрией воспользовались 136 тыс. человек, из них 96 тыс. — россияне. Из России к нам люди едут в основном по коммерческим делам и к родственникам», — заявил он.

По его словам, «к законопослушным гражданам у нас нет никаких вопросов, просто проводится фиксация их данных».

«Прежде всего это идентификация и верификация лиц, пересекающих границу, что в свою очередь уменьшает риски и повышает нашу пограничную безопасность», — сказал Цигикал.

В январе стало известно, что биометрический контроль на Украине прошли более 40 тыс. россиян.