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В Совфеде призвали не верить призывам об обмене заключенными с Украиной
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В Совфеде призвали не верить призывам об обмене заключенными с Украиной 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Украина сторона готова передать России 20 ее граждан, которые содержатся в украинских тюрьмах, в обмен на украинцев, находящихся в российских местах заключения. Об этом, как сообщает «Интерфакс-Украина», заявила первый зампред Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко. По ее словам, этот вопрос будет подниматься на переговорах в Минске 4 апреля.
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов выразил сомнение по поводу заявления Геращенко (слушайте аудио).
«Пусть сначала пойдут на такой шаг. Потому что не спикеры и не вице-спикеры должны такие вещи сообщать — есть правительственные каналы. Во-вторых, надо точно понимать, что имеется в виду. Россия — правое государство, и если возникают у нас время от времени ситуации обмена, то есть специальные каноны, которые не должны при этом нарушаться. А так возникает иллюзия, что мы кого-то незаконно держим в тюрьмах, допрашиваем, арестовываем, судим. Равно как и есть иллюзия того, что на территории Украины содержаться в местах заключения чуть ли не представители российской армии. Поэтому в таких вещах я бы все-таки полагался на официальные государственные каналы, а не на публичные заявления», — сказал он НСН.
Как уточнила Ирина Геращенко, речь идет об украинском режиссере Олеге Сенцове, приговоренном в России к 20 годам тюрьмы за подготовку терактов, активисте из Крыма Александре Кольченко, арестованном ФСБ по тем же основаниям, и других гражданах Украины в российских тюрьмах, которых Киев и ПАСЕ считают политзаключенными.
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