В Совфеде призвали не верить призывам об обмене заключенными с Украиной

Украина сторона готова передать России 20 ее граждан, которые содержатся в украинских тюрьмах, в обмен на украинцев, находящихся в российских местах заключения. Об этом, как сообщает «Интерфакс-Украина», заявила первый зампред Верховной рады , представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко . По ее словам, этот вопрос будет подниматься на переговорах в Минске 4 апреля.

«Пусть сначала пойдут на такой шаг. Потому что не спикеры и не вице-спикеры должны такие вещи сообщать — есть правительственные каналы. Во-вторых, надо точно понимать, что имеется в виду. Россия — правое государство, и если возникают у нас время от времени ситуации обмена, то есть специальные каноны, которые не должны при этом нарушаться. А так возникает иллюзия, что мы кого-то незаконно держим в тюрьмах, допрашиваем, арестовываем, судим. Равно как и есть иллюзия того, что на территории Украины содержаться в местах заключения чуть ли не представители российской армии. Поэтому в таких вещах я бы все-таки полагался на официальные государственные каналы, а не на публичные заявления», — сказал он НСН.