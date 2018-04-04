Украина срывает переговоры по восстановлению мобильной связи в ДНР

МИНСК , 4 апреля. / ТАСС /. Украинская сторона в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины находит причины для блокировки процесса восстановления мобильной связи на территории провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в среду заявил полпред республики на минских переговорах Денис Пушилин

"Жаль, что Украина продолжает политизировать, а соответственно срывать восстановление связи Vodafone ("МТС-Украина") …Украина находит каждый раз, каждую встречу, новые и новые причины отложить на неопределенный срок запуск оператора мобильной связи, — цитирует его Донецкое агентство новостей. — Сегодня Украина заявила, что нужные новые гарантии для нового оборудования, теперь от посредника в переговорном процессе, от России . Наверняка у Киева в запасе целый арсенал требований, которые они собираются выдвигать, чтобы затянуть время и ничего не восстанавливать".

По словам Пушилина, ДНР будет продолжать добиваться «политического решения» от Киева для восстановления связи. Однако в республике уверенны, что шансы невелики «как и обычно во всех взаимоотношениях» с украинской стороной.

Из-за аварии 11 января в Донбассе пропал сигнал украинского мобильного оператора Vodafone ("МТС-Украина"). 19 января мобильная связь в ЛНР была восстановлена, а на территории ДНР сигнал украинского оператора отсутствует до сих пор.