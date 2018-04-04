Ещё
Украина срывает переговоры по восстановлению мобильной связи в ДНР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина срывает переговоры по восстановлению мобильной связи в ДНР 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 4 апреля. /ТАСС/. Украинская сторона в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины находит причины для блокировки процесса восстановления мобильной связи на территории провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в среду заявил полпред республики на минских переговорах Денис Пушилин.
"Жаль, что Украина продолжает политизировать, а соответственно срывать восстановление связи Vodafone ("МТС-Украина") …Украина находит каждый раз, каждую встречу, новые и новые причины отложить на неопределенный срок запуск оператора мобильной связи, — цитирует его Донецкое агентство новостей. — Сегодня Украина заявила, что нужные новые гарантии для нового оборудования, теперь от посредника в переговорном процессе, от России. Наверняка у Киева в запасе целый арсенал требований, которые они собираются выдвигать, чтобы затянуть время и ничего не восстанавливать".
По словам Пушилина, ДНР будет продолжать добиваться «политического решения» от Киева для восстановления связи. Однако в республике уверенны, что шансы невелики «как и обычно во всех взаимоотношениях» с украинской стороной.
Из-за аварии 11 января в Донбассе пропал сигнал украинского мобильного оператора Vodafone ("МТС-Украина"). 19 января мобильная связь в ЛНР была восстановлена, а на территории ДНР сигнал украинского оператора отсутствует до сих пор.
14 марта в белорусской столице контактная группа достигла договоренностей относительно восстановления мобильной связи на территории провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как сообщила тогда Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы, представители договорились, что работа будет проводиться силами компании «Vodafone Украина» при участии ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства.
ТАСС: последние новости
Москалькова требует обеспечить права российских моряков, находящихся на судне "Норд" Украина срывает переговоры по восстановлению мобильной связи в ДНР Польша выразила протест Украине в связи с сожжением польского флага в Киеве
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня13
У России нашелся неожиданный защитник47
Украина избавится от дружбы с Россией115
Россия созвала Совбез ООН438
Трамп потребовал платы за Сирию123
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение