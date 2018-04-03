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Контактная группа по Донбассу обсудит обмен пленными, заявили в Киеве
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Контактная группа по Донбассу обсудит обмен пленными, заявили в Киеве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе обсудит в среду в Минске обмен пленными, заявила первый вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.
Она сообщила, что в понедельник обсудила с президентом Украины Петром Порошенко вопросы освобождения пленных в Донбассе и возвращения осужденных в РФ украинцев.
"Мы стремимся, чтобы следующая волна освобождения состоялась как можно быстрее, и будем говорить об этом на гуманитарной группе в Минске 4 апреля", — написала Геращенко в Facebook.
В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности обмена украинцев, осужденных в России, заявлял, что граждане Украины, которые осуждены по российскому законодательству и отбывают наказание, не являются пленными, окончательные решения по ним принимаются на высшем уровне.
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>
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