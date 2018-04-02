Медэксперт: Медреформа убивает Украину и поднимает Мозамбик

Прежде всего, они обратили внимание на острую нехватку семейной медицины в стране.

«В Украине 12 тыс. семейных врачей — 2,5 раза меньше от наших потребностей. Из этого количества семейных врачей 70% — люди предпенсионного и пенсионного возраста. До 2020 года — когда по плану правительства должен закончится переходной период реформы первичной медпомощи — у нас вообще семейных врачей не будет. Форпост семейной медицины уйдет из профессии», — посетовал ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко

Добавляя к сказанному, президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк сказал, что за $100 в год на одного гражданина (согласно медреформе) «можно построить медицину исключительно как в Мозамбике », куда, кстати, едут работать украинские специалисты в области медицины.

Медик разъяснил, что 370 грн, выделяемых по реформе врачу за одного пациента — это меньше $14 из $100, которые идут на реформу первичной медицины.

«В Мозамбике 600 врачей и 4-5 больниц на 30 млн населения. И там работают 5-6 украинцев. Они получают зарплату $2-5 тыс. в месяц. Мы своими врачами поднимаем медицину Мозамбика. И уже скоро у нас будет 600 врачей и 5 больниц — по 1-й больнице в областном центре. Вот когда на всю Украину останется всего 2 тыс. врачей, тогда и зарплата у них будет $1 тыс. Это то, что можно сделать за $100 на одного украинца и за $14 на «первичку». В Польше — $1 тыс. /чел, в Белоруссии — $500/чел», — посчитал врач.

2 апреля стартовала активная фаза медицинской реформы. Отныне украинцы смогут подписывать декларации со своими семейными врачами, терапевтами и педиатрами. Национальная кампания под названием «Врач для каждой семьи» — второй этап медреформы, которая продлится до 31 мая. Информационная кампания по выбору своего «лечащего врача» была запущена еще в прошлом году, однако не все спешат опробовать на себе нововведения.