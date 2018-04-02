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Украина предъявила обвинение капитану российского судна
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Прокуратура Украины предъявила обвинение капитану российского судна «Норд» 

ТАСС 39 минут назад
Фото: Государственная пограничная служба Украины / dpsu.gov.ua
Украинская прокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого сейнера "Норд" в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.
Судно "Норд" под российским флагом 25 марта 2018 года было задержано украинскими пограничниками в Азовском море, а 30 марта арестовано украинским судом. На его борту десять членов экипажа, все они граждане России. Судно принадлежит Керченскому рыбколхозу имени Первого мая.
"31 марта 2018 гражданину Украины, капитану судна "Норд" объявлено обвинение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 УК Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее"), за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", — сказано в сообщении.
Ранее представитель владельца судна заявил, что украинские пограничники своими "недружелюбными и провокационными действиями" заставляют моряков с сейнера "Норд" признать себя гражданами Украины.
Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в нем приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
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