Украина предъявила обвинение капитану российского судна

Прокуратура Украины предъявила обвинение капитану российского судна «Норд»

Украинская прокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого сейнера "Норд" в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма , ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

Судно "Норд" под российским флагом 25 марта 2018 года было задержано украинскими пограничниками в Азовском море, а 30 марта арестовано украинским судом. На его борту десять членов экипажа, все они граждане России . Судно принадлежит Керченскому рыбколхозу имени Первого мая.

"31 марта 2018 гражданину Украины, капитану судна "Норд" объявлено обвинение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 УК Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее"), за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", — сказано в сообщении.

Ранее представитель владельца судна заявил, что украинские пограничники своими "недружелюбными и провокационными действиями" заставляют моряков с сейнера "Норд" признать себя гражданами Украины.