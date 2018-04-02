Верх цинизма: Большая семерка приветствует украинскую медреформу

Лидеры G7 поддержали медицинскую реформу на Украине , которая позиционируется как ориентированная на пациента.

Об этом говорится в сообщении G7 в Twitter.

«Мы приветствуем Украину с началом реформы здравоохранения, ориентированной на пациента. Мы рады, что начиная с сегодня, 2 апреля, все украинцы имеют возможность подписать декларацию со своими семейными врачами для получения бесплатной первичной медицинской помощи», — сказано в сообщении.

2 апреля на Украине стартовал первый этап медреформы: украинцы должны подписать декларации с семейным врачом, терапевтом или педиатром.

В соцсетях уже активно комментируют запущенную процедуру. Политолок Дмитрий Корнейчук считает, что медреформа приведет к очередным коррупционным махинациям, от которых, прежде всего, выиграют украинские чиновники.

Ранее народный депутат от Оппоблока, доктор медицинский наук Татьяна Бахтеева в интервью изданию Ukraina.ru заявляла, что медицинская реформа — эта установка на геноцид. Она была принята депутатами ВР в нарушение Конституции Украины, без консультаций с медицинским сообществом в обход всех профильных инстанций. По ее словам, медицинская помощь семейного врача, который будет приходить домой, не имея необходимой аппаратуры, приведет в конечном итоге к тому, что люди будут умирать от обычных заболеваний при несоответствующем качестве лечения.