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В Курске изъяли из оборота санкционную колбасу
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В Курске изъяли из оборота санкционную колбасу 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Запрещённой к ввозу продукцией торговала гражданка РФ в месте несанкционированной торговли на улице Радищева
Выявили нарушительницу инспекторы Россельхознадзора и полицейские в ходе совместного рейда. Ветеринарные сопроводительные документы на колбасные изделия продавец предоставить не смогла. Согласно имеющимся маркировкам продукция произведена предприятиями Украины.
— В отношении гражданки РФ составлены материалы о привлечении к административной ответственности. Продукция в количестве 8 кг изъята и помещена на ответственное хранение до принятия решения об утилизации, — отметили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Также в ведомтсве отметили, что реализация запрещённой к ввозу в РФ продукции может повлечь за собой вспышки и распространение опасных заболеваний, таких как африканская чума свиней. Геном АЧС уже неоднократно выявляли в мясной продукции незаконно ввезённой из Украины.
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