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Курские таможенники задержали на границе свыше 400 литров дизтоплива
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Курские таможенники задержали на границе свыше 400 литров дизтоплива 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Водитель Ford Econoline пытался вывезти горючее на территорию Украины
Как сообщил пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев, в пункте пропуска «Суджа» внимание таможенников привлёк легковой автомобиль Ford Econoline с украинскими номерами. Пустой на вид микроавтобус, выезжавший на Украину, производил впечатление тяжело загруженного транспортного средства. Загадка была разрешена в ходе таможенного досмотра. Под днищем иномарки сотрудники ведомства обнаружили две ёмкости сложной геометрической формы с жидкостью с характерным запахом нефтепродуктов объемом более 400 литров.
— Согласно заключению эксперта, топливные баки, установленные на автомобиль Ford Econolinе 1987 года выпуска имели увеличенный объём относительно заводских баков. Ко всему прочему это нарушало требования к пожарной безопасности автомобиля, — сообщил Сергей Брянцев.
56-летний водитель, житель соседней Сумской области Украины, пояснил, что он периодически с целью экономии ездит в Россию за дизельным топливом, так как стоимость ГСМ на автозаправочных станциях Украины очень высока. Дизтопливо использует в личных целях.
При этом при перевозке через границу декларировать нужно топливо объёмом более 10 литров. Сейчас по делу проводится административное расследование.
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