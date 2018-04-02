Назван способ увеличения долговечности украинских дорог

Ярослав Пилипчук, один из ведущих экспертов по экономическому анализу и транспортной инфраструктуре аналитического центра «Украинский институт будущего» рассказал, что применение цементно-бетонных смесей во время строительства дорог позволит сделать украинские автомагистрали более долговечными, а также снизит зависимость отечественных подрядчиков от российского сырья, пишет «Апостроф. Экономика».

«Нам нужно бороться за долговечность. Необходимо использовать технологии, которые бы работали на благо украинской экономики, загружали бы наши мощности и создавали добавленную стоимость экономике», — подчеркнул эксперт.