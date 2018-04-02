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Назван способ увеличения долговечности украинских дорог
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Назван способ увеличения долговечности украинских дорог 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Ярослав Пилипчук, один из ведущих экспертов по экономическому анализу и транспортной инфраструктуре аналитического центра «Украинский институт будущего» рассказал, что применение цементно-бетонных смесей во время строительства дорог позволит сделать украинские автомагистрали более долговечными, а также снизит зависимость отечественных подрядчиков от российского сырья, пишет «Апостроф. Экономика».
«Нам нужно бороться за долговечность. Необходимо использовать технологии, которые бы работали на благо украинской экономики, загружали бы наши мощности и создавали добавленную стоимость экономике», — подчеркнул эксперт.
По мнению Пилипчука, сейчас бетонное покрытие стоит не дороже асфальтового. При этом такая дорога из-за длительного срока службы и применения отечественных материалов является более выгодной, как в экономическом, так и в эксплуатационном плане. Напомним, что для создания асфальтовых магистралей украинским строительным компаниям приходится использовать битум из России, которая на сегодняшний день остается одним из главных его поставщиков.
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