Савченко рассказала, почему украинцы регулярно майданят

Текст доступен в Facebook народного депутата.

«Когда проводятся опросы населения по доверию и обнародуются рейтинги, где президент имеет менее 10%, а приходил к власти с 60% — то такой президент должен идти в отставку! Когда мы видим, что Верховная Рада и правительство имеют доверие 1-2%, то такие люди не должны руководить страной! Их немедленно нужно перевыбирать», — отметила Савченко. Она также отметила, что наибольшей проблемой украинской политической системы является то, что люди после выборов не могут влиять на власть.

«Именно поэтому каждые 10 лет на Украине происходят Майданы, так как лопает терпение украинцев! Но каждый Майдан остается в проигрыше, ведь коренным не меняет действующую политическую систему и украинцы снова попадают в те же самые ловушки», — отметила Савченко.

Также она рассказала, что Конституция Украины «писалась коммунистами », которые сделали так, что в конечном итоге этот документ служит властям, а не народу. Именно поэтому основной закон, по мнению Савченко нужно изменить.

В данный момент нардеп Савченко находится под арестом. Ее подозревают в попытке госпереворота.