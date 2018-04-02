Савченко обратилась к украинцам из СИЗО

В обращении она представила концепцию под названием «Изменение политической системы». К ее основным тезисам парламентарий отнесла проведение переписи населения страны, введение паспортизации населенных пунктов, изменение избирательной системы, передачу жителям страны возможности отзыва депутатов с должностей.

Помимо этого, Савченко предложила изменить административный строй страны конституционным путем, а также приступить к реформам судебной и правоохранительной систем.

«Почему эта концепция так нужна украинцам? Потому что она основывается на природном укладе — мировоззрении украинцев с давних времен и на реальной демократии, а не на той, которую создали политики современности», — написала она.