Ещё
Савченко обратилась к украинцам из СИЗО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Савченко обратилась к украинцам из СИЗО 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Украина.ру
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, находящаяся в СИЗО, написала обращение к жителям страны. Текст опубликован на странице парламентария в Facebook.
В обращении она представила концепцию под названием «Изменение политической системы». К ее основным тезисам парламентарий отнесла проведение переписи населения страны, введение паспортизации населенных пунктов, изменение избирательной системы, передачу жителям страны возможности отзыва депутатов с должностей.
Помимо этого, Савченко предложила изменить административный строй страны конституционным путем, а также приступить к реформам судебной и правоохранительной систем.
«Почему эта концепция так нужна украинцам? Потому что она основывается на природном укладе — мировоззрении украинцев с давних времен и на реальной демократии, а не на той, которую создали политики современности», — написала она.
Савченко задержали 22 марта после заседания Рады, где ее лишили депутатской неприкосновенности, 23 марта Савченко арестовали на два месяца. Ее подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке нескольких убийств, в том числе президента Украины Петра Порошенко.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саммит по Донбассу может пройти без России160
Грузия даже не смотрит в сторону России337
Предложение Трампа Путину и другие события дня57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи610
Школьников шокировала ошибка в учебнике «Вентана-Графа»69
Видео
00:33
В центре Еревана прогремел взрыв
Происшествия
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение