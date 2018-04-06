В Киеве подожги храм Иерусалимской иконы Божией Матери

В ночь на 6 апреля был совершён поджог храма в честь Иерусалимской иконы Божией Матери. Об этом сообщил настоятель церкви протоиерей Дмитрий Гарчук.

«Кто-то совершил поджог храма», — написал он в Facebook.

Храм Ерусалимской иконы Божией Матери построен полностью из дерева. На размещённых настоятелем фотографиях видно, что в результате инцидента пострадала стена храма.