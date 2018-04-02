Депутат Госдумы прокомментировал законопроект Украины о флаге ОУН-УПА*

Группа депутатов Верховной рады Украины предлагает официально вывешивать красно-черный флаг ОУН-УПА* на зданиях государственных органов власти, соответствующий законопроект зарегистрирован на прошлой неделе.

"Украина сознательно оскорбляет память о Великой Отечественной войне легализацией знамени УПА*. И хотя большая часть советских ветеранов, проживающих на территории современной Украины, воспримет это как плевок в душу, киевская власть для себя уже установила рамки идеологии «новой Украины» — без советского прошлого, без российских корней, без жалости к тем, кто этого не признает", — сказал Белик.

Сознательно огромные штрафы за неисполнение закона о вывешивании флагов — это тоже четкий сигнал для чиновников, в задачу которых войдет воспитание нового поколения в правильном «необандеровском» русле, заметил собеседник агентства.

Депутат надеется, что благоразумие победит и законопроект не будет принят. Белик считает, что такими провокациями проверяется реакция украинского общества.

"Попытка легализовать флаг УПА* — один из шагов по строительству новой Украины, и если общество не будет сопротивляться, киевский режим такими маленькими шагами изменит всю страну. Что в конце этого пути — новое фашиствующее государство в центре Европы или страна, окончательно разорванная на части идеологическими противоречиями? В любом случае, подобные законодательные инициативы — еще тревожный сигнал из соседнего государства", — сказал Белик.