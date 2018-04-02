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На Украине всех горняков из обесточенной шахты подняли на поверхность
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На Украине всех горняков из обесточенной шахты подняли на поверхность 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 2 апр — РИА Новости. Все горняки, находившиеся под землей в шахте «Горная» в Луганской области, которую отключали от электроэнергии, подняты на поверхность, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Ранее Волынец заявил, что в понедельник госпредприятие «Региональные электрические сети» отключило электричество на шахтах украинского госпредприятия «Первомайскуголь» в Луганской области, в шахте «Горная» остались заблокированными 240 горняков.
Как пояснил Волынец, благодаря вмешательству киевских властей были достигнуты договоренности для решения критической ситуации на шахтах «Первомайскугля» — подать электроэнергию, включить подъемники и в течение 80 минут поднять всех людей на поверхность.
"Как и договаривались, на 80 минут была включена электроэнергия и все шахтеры были подняты на поверхность", — написал Волынец в Facebook.
Он отметил, что теперь остается открытым вопрос откачки воды из горных выработок и сохранность технического оборудования. «Для этого нужны люди, которые будут обслуживать и контролировать эти процессы», — добавил Волынец.
По его словам, в понедельник также была отключена электроэнергия на шахтах госпредприятий «Лисичанскуголь», «Селидовуголь» и «Мирноградуголь».
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