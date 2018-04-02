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Из обесточенной украинской шахты вывели всех горняков
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Из обесточенной украинской шахты вывели всех горняков 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Всех горняков из обесточенной шахты «Горная» в Луганской области вывели на поверхность, передает НСН.
Об этом сообщил глава Независимого профсоюза шахтёров Украины Михаил Волынец.
Он подчеркнуло, что ранее госпредприятие «Региональные электрические сети» провело отключение электричества на шахтах предприятия «Первомайскуголь» в Луганской области, в шахте «Горная» остались заблокированными 240 горняков.
Михаил Волынец подчеркнул, что электроэнергия была включена на 80 минут. Все шахтёры поднялись на поверхность, отмечает RT. Пострадавших нет.
Тем не менее, глава профсоюза шахтеров отметил, что такие действия госпредприятия нарушают правила безопасности охраны труда и «могут привести к непредсказуемым последствиям».
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