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Горняков на Украине поднимают из обесточенной шахты
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Спасатели поднимают горняков из обесточенной шахты «Горная» на Украине 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спасатели начали подъем 240 горняков из обесточенной шахты "Горная" в Луганской области, пострадавших в результате инцидента нет, заявили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что госпредприятие "Региональные электрические сети" отключило электричество на шахтах предприятия "Первомайскуголь" в Луганской области, в шахте "Горная" остались заблокированными 240 горняков.
"Спасатели начали подъем горняков. С ними все в порядке, пострадавших нет", — заявили в пресс-службе.
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