Об этом он заявил на заседании согласительного совета Верховной Рады.
«Сегодня Украина не в полномасштабной войне только потому, что у нас есть украинская газотранспортная система. Как только она окончательно исчезнет из-за появления «Северного потока-2», Украина перестанет быть интересом Европы. И будет захвачена. Потому что сегодня это — газотранспортный щит, не только экономический, но и военный. Поэтому можно считать, что «Северный поток-2» — это новый пакт Молотова — Риббентропа в Европе. Он угрожает не только Украине, но и стабильности европейского континента», — сказал Березюк.
27 апреля стало известно, что компания Nord Stream 2 AG, осуществляющая прокладку газопровода «Северный поток-2», получила все разрешения от Германии на его строительство, чему не обрадовалась не только Украина, но и другие страны Европы.
Ранее Польша попыталась использовать скандал в связи отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля для того, чтобы апеллировать к Германии с требованием прекратить работу по «Северному потоку-2». В свою очередь в ФРГ уверены, что связывать произошедшее в Великобритании и сотрудничество с РФ в сфере энергетики нельзя.