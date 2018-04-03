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Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал уволить Супрун
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Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал уволить Супрун 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
7 из 12 членов комитета проголосовали за проект постановления о признании работы главы ведомства неудовлетворительной и обращение к правительству об освобождении её от занимаемой должности.
«Теперь проект постановления может быть вынесен в любой момент в парламент. Главное, чтобы была политическая воля для отставки Супрун», — сказала член парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.
Депутат «Оппозиционного блока» Игорь Шурма, выступивший автором проекта поставновления, подчеркнул, что Ульяна Супрун нарушает украинское законодательство, исполняя обязанности министра здравоохранения на протяжении более полугода, а также не имеет необходимого образования.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины имеет дипломы бакалавра естественных наук в области биологии американского университета Уэйна и доктора медицины университета штата Мичиган. В Киев Супрун и её муж переехали осенью 2013 года, а во время Майдан она работала в медицинской службе. В июле 2015 года получила украинское гражданство, а октябре стала консультантом комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения.
Врачи регулярно высказывают мнение, что работа Супрун только усугубила ситуацию в медицине. Так, закупка лекарств на 2017 год началась только в августе. Такие задержки глава ведомства объяснила тем, что выделенные в 2016 году средства для закупки медикаментов шли через международные организации, за счёт чего удалось сэкономить 917 млн гривен. По словам Супрун, эти деньги потратят на приобретение дополнительных лекарств, медицинских изделий и вакцины. Однако в самом министерстве отставание от графика выполнения госзаказа объясняют войной с «откатами».
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