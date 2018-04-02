Парламентский комитет рассмотрит проект постановления об отставке Супрун

Об этом сообщает LB.ua.

«Одним из вопросов повестки дня заседания комитета предлагается рассмотреть проект постановления «О признании работы первого заместителя Министра здравоохранения, временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Супрун Ульяны неудовлетворительной и обращения в Кабинет министров об освобождении ее от занимаемой должности (р. № 5642)», — говорится в сообщении.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, «острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности и в связи с профессиональной непригодностью первого замминистра здравоохранения, вр.и.о. министра здравоохранения Супрун Ульяны».

Депутаты предлагают Верховной Раде признать работу Супрун неудовлетворительно и обратиться в правительство с предложением уволить и.о. главы Минздрава