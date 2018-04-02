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Парламентский комитет рассмотрит проект постановления об отставке Супрун
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Парламентский комитет рассмотрит проект постановления об отставке Супрун 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает LB.ua.
«Одним из вопросов повестки дня заседания комитета предлагается рассмотреть проект постановления «О признании работы первого заместителя Министра здравоохранения, временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Супрун Ульяны неудовлетворительной и обращения в Кабинет министров об освобождении ее от занимаемой должности (р. № 5642)», — говорится в сообщении.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, «острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности и в связи с профессиональной непригодностью первого замминистра здравоохранения, вр.и.о. министра здравоохранения Супрун Ульяны».
Депутаты предлагают Верховной Раде признать работу Супрун неудовлетворительно и обратиться в правительство с предложением уволить и.о. главы Минздрава.
Ульяна Супрун известна как автор неоднозначных новаций в сфере здравоохранения. Так, она заявила о том, что в будущем для украинцев отменят флюорографию, заменив ее на анкетирование, что вызвало осуждение многих украинских медиков. Кроме того, на Украине критикуют медреформу, проводимую Супрун. В результате нее цены на медицинские услуги вырастут и станут недоступными для многих украинцев.
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