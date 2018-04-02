Что известно о задержанных Украиной российских моряках

Вторую неделю российские моряки из Керчи находятся под арестом у украинских пограничников за незаконное пересечение границы. Капитан рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбина рассказал в интервью RT, что пограничники предлагали команде отказаться от российского гражданства. По его словам, моряки вынуждены оставаться на судне, в трюме которого лежит шесть тонн протухшей рыбы. Украинская прокуратура задержала капитана российского рыболовецкого сейнера «Норд» по подозрению в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины). Владимиру Горбине грозит до пяти лет лишения свободы. Девятерым членам экипажа судна инкриминируется ч. 2 ст. 204 КоАП Украины («Незаконное пересечение государственной границы»), предполагающая наказание в виде штрафа или административного ареста.

В интервью RT Горбина рассказал, что пограничники предлагали морякам отказаться от российского гражданства, а получив отказ, фактически взяли их в заложники и удерживают на судне. Россияне вынуждены существовать в тяжёлых условиях, пояснил капитан.

— Владимир, расскажите, где вас задержали?

— 24 марта мы вышли из Керчи на промысел тюльки в Азовское море. Были в разрешённом районе, который определён совместным договором между Россией и Украиной.

— Вы всё время в этом районе занимаетесь промыслом?

— Да, на протяжении многих лет. Там украинские и российские суда работают.

— Как развивались события потом?

— Днём 25 марта к моему борту для проверки погранрежима подошло украинское судно «Оникс». Пограничники были вооружены, на борту у них было два пулемёта, направленные в нашу сторону. Это обычное дело — такие проверки проводят и российские, и украинские пограничники. Всех собрали на корме для проверки документов. Мы все из Керчи, у нас у всех свежие российские паспорта. В результате они заявили, что наши паспорта — незаконные, а мы нарушили порядок пересечения границы оккупированной территории.

— Как пограничники это объяснили?

— Сослались на недавно принятый на Украине закон о временно оккупированных территориях. Все документы, выданные на этих территориях, Украина теперь признаёт недействительными. Помимо паспортов, недействительными признаны и все судовые документы. Только что российский флаг спустить не приказали — он до сих пор поднят.

— Вы обсуждали с пограничниками, что вам надо сделать, чтобы избежать проблем?

— Они говорили, что если мы признаем себя гражданами Украины, то вопрос быстро решится и нас отпустят. Отказ от российского гражданства при этом писать не просили. Говорили, что наши родственники должны привезти из дома наши украинские паспорта. Все члены команды отказались.

— Почему?

— Тогда они судили бы нас по этому же закону, но как граждан Украины. И наше положении было бы намного хуже.

— Как украинцы отреагировали?

— Они не особо настаивали. Когда мы отказались, приставили вооружённую охрану, и под конвоем мы поплыли в порт Бердянска . Владельцу судна, пока не прибыли в порт, звонить запретили.

— Что происходило по прибытии в Бердянск?

— Сразу пошёл накат. Всю ночь нас допрашивали разные службы — СБУ , погранвойска, Рыбинспекция, полиция. Наложили арест на судно, изъяли все документы.

— С тех пор вы не покидали судно?

— Да, покидать его нам запрещено. Команду круглосуточно охраняют вооружённые силовики, да и сама территория порта — режимный объект.

— Какие проблемы в связи с этим есть?

— Мы не можем решить ни одну судовую проблему. Например, мы не можем осуществлять сброс сточно-фекальных вод. По санитарным нормам это надо делать раз в пять дней. Но разрешения местные власти нам не дают, потому что владелец судна тоже зарегистрирован в Керчи и из-за этого заключать необходимый договор украинцы не хотят. В любой момент могут отключить электропитание по той же причине — нет договора. Руководство порта уже боится, что судно старое и может потонуть или загореться. Они просят пограничников разрешить ремонт, но получают отказ.

— Что с вашим уловом?

— Трюм опломбирован, и вся рыба — почти 6 тонн — протухла, хотя там постоянно включена электрическая система охлаждения рыбы. Мы сами предлагали им изъять рыбу, но СБУ не стало конфисковывать её.

— Как у вас с питанием и другими нуждами?

— Запасы пополняются только силами юристов, которых к нам начали пускать. Они же приносят сменное бельё, лекарства на свои деньги покупают. Слава богу, пустили медсестру, когда у нескольких членов экипажа поднялось давление.

— Допускали ли к вам российских дипломатов?

— Консул пытался к нам попасть, но ему разрешения до сих пор не дали. Дипломату заявили, что граждан России на судне нет, поэтому делать ему там нечего.

«Как сомалийские пираты»

Напомним, что судно «Норд» под российским флагом 25 марта 2018 года было задержано украинскими пограничниками в Азовском море. 30 марта суд наложил на судно арест. Оно принадлежит керченскому рыбколхозу имени 1 Мая. МИД России потребовал от властей Украины немедленно освободить экипаж и снять арест с судна, вернув его владельцу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Россия рассматривает действия Киева как попытку мести крымчанам за их выбор в пользу возвращения полуострова в состав России.

«Налицо очередная провокационная выходка украинских властей в отношении граждан РФ. Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали просто как сомалийские пираты», — заявила Захарова.