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В Донбассе за три года из-за взрывов погибли более 2,5 тысячи человек
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В Донбассе за три года из-за взрывов погибли более 2,5 тысячи человек 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 2 апр — РИА Новости. Более 2,5 тысяч мирных жителей погибли в Донбассе с начала военной операции из-за подрывов на взрывоопасных предметах, сообщает в понедельник пресс-служба Минобороны Украины.
"Наиболее сложная ситуация сложилась на востоке Украины, где взрывоопасные предметы приводят к гибели и травмированию людей. Согласно информации, полученной от управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, за период конфликта — с 14 апреля 2014 года до 15 августа 2017 года — погибли, по меньшей мере, 2558 гражданских лиц, из них — 2416 взрослых и 242 ребенка", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.
По данным ведомства, ситуация с взрывоопасными предметами, оставшимися от боевых действий, на Украине одна из самых сложных в мире.
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