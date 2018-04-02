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В ДНР за неделю обезвредили более тысячи боеприпасов
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В ДНР за неделю обезвредили более тысячи боеприпасов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 2 апр — РИА Новости. Саперы самопровозглашенной Донецкой народной республики обезвредили более 1,1 тысячи неразорвавшихся боеприпасов за минувшую неделю, сообщила в понедельник на брифинге начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.
"Отрядом пиротехнических работ МЧС в течение недели обследовано более семи гектаров различных территорий, более 13 тысяч квадратных метров помещений и более 22 километров автомобильных дорог. В ходе обследований выявлено и обезврежено 1124 единицы взрывоопасных предметов", — сказала Гетова.
По ее словам, в пункты помощи МЧС ДНР вблизи линии соприкосновения за минувшую неделю обратилось более 4 тысяч человек, 59 из них нуждались в помощи.
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