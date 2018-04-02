В ДНР за неделю обезвредили более тысячи боеприпасов

ДОНЕЦК , 2 апр — РИА Новости . Саперы самопровозглашенной Донецкой народной республики обезвредили более 1,1 тысячи неразорвавшихся боеприпасов за минувшую неделю, сообщила в понедельник на брифинге начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.

"Отрядом пиротехнических работ МЧС в течение недели обследовано более семи гектаров различных территорий, более 13 тысяч квадратных метров помещений и более 22 километров автомобильных дорог. В ходе обследований выявлено и обезврежено 1124 единицы взрывоопасных предметов", — сказала Гетова.

По ее словам, в пункты помощи МЧС ДНР вблизи линии соприкосновения за минувшую неделю обратилось более 4 тысяч человек, 59 из них нуждались в помощи.