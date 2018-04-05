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Генсек ОБСЕ: миротворческие силы в Донбассе не отменят необходимость выполнения «Минска»
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Генсек ОБСЕ: миротворческие силы в Донбассе не отменят необходимость выполнения «Минска» 

ТАСС 11 часов назад
Фото: Украина.ру
ТАСС, 5 апреля. Введение миротворческой миссии в Донбасс поможет вывести конфликт из тупика, но не отменит необходимости выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации в регионе. Такую точку зрения в интервью газете «Коммерсантъ» высказал генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.
"Минские соглашения в тупике. И именно поэтому я считаю необходимым рассмотреть идею с миротворцами, — сказал он. — Миротворческая миссия может помочь вывести ситуацию из тупика, но тут важно понимать: решать имеющиеся сейчас проблемы, в том числе в плане имплементации минских соглашений, придется в любом случае".
Гремингер также обратил внимание, что Россия и Украина имеют разные точки зрения о мандате возможной миссии, при этом он назвал очевидным, что целью в любом случае останется выполнение минских соглашений. «Если кто-то думает, что миротворческая операция внесет в этот тезис (о необходимости выполнения „Минска“) какие-то изменения, то это не так. Конечно, я вижу, что предложения России, с одной стороны, а Украины и США — с другой расходятся. Думаю, в теории возможно выработать концепцию, которая позволит последовательно наращивать масштабы такой операции в привязке к политической части минских соглашений. Но этот вопрос должны разрешить непосредственно участвующие в переговорах о миротворцах стороны», — отметил генсек.
Томас Гремингер принимает участие в Международной конференции по безопасности, которую организовало в Москве Минобороны РФ, здесь генсек встретился с рядом высокопоставленных лиц, в частности, провел «откровенный и очень предметный разговор» о ситуации на Украине с помощником президента России Владиславом Сурковым.
"Я, в частности, высказал точку зрения, что все задействованные стороны должны предпринимать все возможные усилия для защиты специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мне показалось, что Владислав Сурков разделяет эту позицию. Он, в свою очередь, рассказал мне, почему, на его взгляд, буксуют минские соглашения и на чем должно сфокусировать свои усилия международное сообщество", — поделился впечатлениями о встрече генеральный секретарь ОБСЕ.
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