Ещё
Бойко обвинил власти в подготовке фальсификации выборов 2019 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

Бойко обвинил власти в подготовке фальсификации выборов 2019 года 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«Мы видим ту политическую игру, которая идет сегодня и целью которой является полный контроль над членами ЦИК президентом. Это попытка провластных сил сфальсифицировать будущие парламентские и президентские выборы. Фракция „Оппозиционный блок“ не будет поддерживать предложенных кандидатов, и будет требовать пропорционального распределения кандидатов между оппозицией и властью», — заявил на брифинге глава фракции «Оппоблок» Юрий Бойко перед журналистами «112 Украина».
По мнению политика, в будущем составе ЦИК не хватает пропорционального политического представительства. Аналогичную позицию высказывал и депутат от «Батькивщины» Игорь Луценко на канале ZIK.
«Наша фракция убеждена, что это игра президента, чтобы лишить оппозиционные силы, в частности «Батькивщину», возможности иметь какой-то контроль через наблюдение за действиями ЦИК. Я считаю, что это беспрецедентное неуважение к оппозиции и первый шаг по подготовке фальсификации выборов», — подчеркнул Луценко.
Напомним, что в начале февраля президент Петр Порошенко внес в ВР кандидатуры в новые члены ЦИК, которая состоит из 14 человек. Из 11 человек, предложенных президентом, нет ни одного кандидата от «Оппоблока» и партии Юлии Тимошенко «Батькивщина».
Украина.ру: последние новости
Мечты о Великой Кубанской Украине Вера Савченко просит Трампа защитить её сестру Порошенко призвал украинских военных не жалеть патронов во время перемирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП49
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому105
Трамп предложил Путину встретиться144
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России513
Тест: Знаете армейский жаргон?98
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
01:01
Коммунальщики начали весеннюю уборку
Новости Москвы
02:56
Москвичей призвали с опаской подходить к деревьям
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение