Бойко обвинил власти в подготовке фальсификации выборов 2019 года

«Мы видим ту политическую игру, которая идет сегодня и целью которой является полный контроль над членами ЦИК президентом. Это попытка провластных сил сфальсифицировать будущие парламентские и президентские выборы. Фракция „Оппозиционный блок“ не будет поддерживать предложенных кандидатов, и будет требовать пропорционального распределения кандидатов между оппозицией и властью», — заявил на брифинге глава фракции «Оппоблок» Юрий Бойко перед журналистами «112 Украина ».

По мнению политика, в будущем составе ЦИК не хватает пропорционального политического представительства. Аналогичную позицию высказывал и депутат от «Батькивщины» Игорь Луценко на канале ZIK.

«Наша фракция убеждена, что это игра президента, чтобы лишить оппозиционные силы, в частности «Батькивщину», возможности иметь какой-то контроль через наблюдение за действиями ЦИК. Я считаю, что это беспрецедентное неуважение к оппозиции и первый шаг по подготовке фальсификации выборов», — подчеркнул Луценко.