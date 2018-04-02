Адвокат: Моряков крымского судна вынуждают признать себя украинцами

Поданное 30 марта заявление адвоката о немедленном освобождении из-под стражи экипажа судна, содержащихся незаконно под стражей, до сих пор не рассмотрено.

«Со слов адвокатов, очень недружелюбные и провокационные действия Погранслужбы Украины . Ощущение, что ребят вынуждают признать себя гражданами Украины. Погранслужбе всё равно, как они питаются, какое состояние корабля. Были вызовы скорой, но та оказала минимальную помощь, отказавшись предоставить платные услуги», — говорится в сообщении керченского Рыболовецкого колхоза имени 1 Мая, которому принадлежит сейнер.

Адвокатов допустили к морякам только на пятый день после задержания, а руководителя генерального консульства РФ Харькове не пускают до сих пор. Власти Украины устанавливают личности членов экипажа и ищут доказательства отсутствия на борту российских граждан. Продукты морякам передаёт адвокат.

«Судно присоединено к береговому электроснабжению, но подключение отказываются оформлять документально, грозя ежедневным отключением. Такие действия сотрудников пограничной службы Украины считаем противоправными, опасными для жизни и безопасности граждан РФ», — сказано в сообщении.

25 марта Госпогранслужба Украины задержала в водах общего пользования Азовского моря рыболовецкое судно под флагом РФ с 10 керчанами на борту. Членов экипажа обвиняют в незаконном пересечении границы, а капитана Владимира Горбенко — в нарушении порядка въезда/выезда «на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны», составленные на него документы переданы в СБУ