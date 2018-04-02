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Адвокат: Моряков крымского судна вынуждают признать себя украинцами
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Адвокат: Моряков крымского судна вынуждают признать себя украинцами 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Поданное 30 марта заявление адвоката о немедленном освобождении из-под стражи экипажа судна, содержащихся незаконно под стражей, до сих пор не рассмотрено.
«Со слов адвокатов, очень недружелюбные и провокационные действия Погранслужбы Украины. Ощущение, что ребят вынуждают признать себя гражданами Украины. Погранслужбе всё равно, как они питаются, какое состояние корабля. Были вызовы скорой, но та оказала минимальную помощь, отказавшись предоставить платные услуги», — говорится в сообщении керченского Рыболовецкого колхоза имени 1 Мая, которому принадлежит сейнер.
Адвокатов допустили к морякам только на пятый день после задержания, а руководителя генерального консульства РФ в Харькове не пускают до сих пор. Власти Украины устанавливают личности членов экипажа и ищут доказательства отсутствия на борту российских граждан. Продукты морякам передаёт адвокат.
«Судно присоединено к береговому электроснабжению, но подключение отказываются оформлять документально, грозя ежедневным отключением. Такие действия сотрудников пограничной службы Украины считаем противоправными, опасными для жизни и безопасности граждан РФ», — сказано в сообщении.
25 марта Госпогранслужба Украины задержала в водах общего пользования Азовского моря рыболовецкое судно под флагом РФ с 10 керчанами на борту. Членов экипажа обвиняют в незаконном пересечении границы, а капитана Владимира Горбенко — в нарушении порядка въезда/выезда «на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны», составленные на него документы переданы в СБУ.
Генеральная прокуратура Украины арестовало российское судно, морякам запрещено покидать его пределы. Управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».
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