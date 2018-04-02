СЖУ заявил о 10 случаях нападения на журналистов в марте на Украине

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости . Десять случаев применения физической агрессии по отношению к журналистам зафиксировано на Украине в марте, сообщила в понедельник пресс-служба Союза журналистов Украины.

Ранее Союз журналистов Украины заявил, что за первые два месяца 2018 года зафиксировано десять случаев применения физического насилия по отношению к журналистам, восемь из них — в феврале.

"Согласно мониторингу «Индекс физической безопасности журналистов Украины», который Национальный союз журналистов проводит совместно с партнерскими организациями, в марте зафиксировано десять проявлений физической агрессии по отношению к журналистам", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным Союза журналистов, нападения произошли в трех курортных городах Украины: Одессе, Геническе и Бердянске . Пострадали и журналисты в Полтавской, Днепропетровской, Волынской областях, а также трое в Киеве. Кроме того, о нападении и избиении заявил азербайджанский журналист, который проходит в Киеве экстрадиционную проверку.

Известный украинский журналист Олесь Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье «умышленное убийство». Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.