Украина закрыла РФ доступ к экипажу «Норда»

В погранслужбе Украины заявили, что доступ России к экипажу «Норда» не предусмотрен

В погранслужбе Украины заявили, что консульский доступ России к членам экипажа арестованного керченского судна «Норд» «не предусмотрен», так как входящие в команду люди, по предварительным данным, «являются гражданами Украины».

«Судно «Норд» является украинским (порт регистрации — Керчь) и члены экипажа, предварительно, также являются гражданами Украины, а поэтому доступ к ним должностных лиц российских дипломатических учреждений не предусмотрен», — сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Там отметили, что «нормы Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией от 15 января 1993 года, на которые ссылается российская сторона, могут применяться к межгосударственным отношениям в отношении судов исключительно представляемого государства».

«Обеспечен доступ адвокатов к членам экипажа судна, а также предоставлены продукты питания, медикаменты и другие необходимые вещи», — говорится в сообщении.

Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.