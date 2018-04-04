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Украина закрыла РФ доступ к экипажу «Норда»
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В погранслужбе Украины заявили, что доступ России к экипажу «Норда» не предусмотрен 

RT на русском 1 час назад
Фото: dpsu.gov.ua
В погранслужбе Украины заявили, что консульский доступ России к членам экипажа арестованного керченского судна «Норд» «не предусмотрен», так как входящие в команду люди, по предварительным данным, «являются гражданами Украины».
«Судно «Норд» является украинским (порт регистрации — Керчь) и члены экипажа, предварительно, также являются гражданами Украины, а поэтому доступ к ним должностных лиц российских дипломатических учреждений не предусмотрен», — сообщает пресс-служба украинского ведомства.
Там отметили, что «нормы Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией от 15 января 1993 года, на которые ссылается российская сторона, могут применяться к межгосударственным отношениям в отношении судов исключительно представляемого государства».
«Обеспечен доступ адвокатов к членам экипажа судна, а также предоставлены продукты питания, медикаменты и другие необходимые вещи», — говорится в сообщении.
Ранее адвокат Александр Руденко сообщил RT, что капитан арестованного на Украине российского судна «Норд» Владимир Горбенко находится в Херсоне в подразделении СБУ по Крыму.
Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.
RT на русском: последние новости
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