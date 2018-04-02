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Моряков «Норда» вынуждают принять гражданство Украины
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Моряков «Норда» вынуждают принять гражданство Украины 

Рамблер 1 час назад
Фото: Государственная пограничная служба Украины
Представитель керченского рыбколхоза имени 1 мая, владеющего судном «Норд», заявил, что задержанные моряки столкнулись с «очень недружелюбными и провокационными действиями» погранслужбы Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
«Ощущение, что ребят вынуждают признать себя гражданами Украины», — заявили в рыбколхозе со ссылкой на адвокатов.
Представители предприятия заявили, что пограничников не волнует, как питаются моряки, и в каком состоянии находится судно. Некоторым морякам вызывали скорую, но врачи оказали только «минимальную помощь, отказавшись предоставить платные услуги».
Сотрудники Госпогранслужбы Украины 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России. На его борту находится экипаж из десяти человек.
Украинские пограничники остановили «Норд» в 15 милях от Обиточной косы (песчаная коса на северном берегу Азовского моря). В ходе проверки они установили, что судно зарегистрировано на территории Крыма. В Госпогранслужбе сочли, что члены команды нарушили порядок выезда из Крыма. У всех членов экипажа были российские паспорта.
Судно вместе с командой на борту отконвоировали в порт Бердянска «для проведения дальнейших проверочных действий». На судне нашли трал (сеть) для рыбной ловли и пять тонн морепродуктов. Затем украинский суд арестовал «Норд».
Управление ФСБ по Крыму возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). Российского консула не пустили на борт судна из-за «процесса установления личности и гражданства» членов экипажа. Судовладелец заявил, что судно было задержано противоправно.
 Ещё 11 источников 
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