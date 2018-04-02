Моряков из РФ вынуждают стать украинцами

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Моряков с крымского судна «Норд» заставляют признать себя гражданами Украины 

Парламентская газета 11 часов назад
Фото: TWITTER.COM/SARGANLARYSA
Моряков с крымского рыболовецкого сейнера «Норд», находящегося под арестом в украинском порту Бердянск, заставляют признать себя гражданами Украины. Такое мнение в понедельник выразил представитель владельца судна — Керченского рыбного колхоза имени Первого мая.
В пятницу, 30 марта, пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила об аресте сейнера «Норд».
«Со слов адвокатов, очень недружелюбные и провокационные действия погранслужбы Украины. Ощущение, что ребят вынуждают признать себя гражданами Украины. Погранслужбе все равно, как они питаются, какое состояние корабля», — цитирует ТАСС ее заявление.
Представитель владельца судна рассказала, что к членам экипажа вызывали скорую помощь, но та оказала минимальную помощь, отказавшись предоставить платные услуги. Снабжение экипажа продуктами питания, по ее словам, в настоящее время осуществляется через юристов. Судно присоединено к береговому электроснабжению, но подключение отказываются оформлять документально, грозя ежедневным отключением.
Она назвала действия украинских пограничников «противоправными, опасными для жизни и безопасности граждан РФ».
Сотрудники украинской погранслужбы задержали судно под российским флагом в Азовском море 25 марта, обвинив экипаж в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», а капитана — «с целью причинения вреда интересам государства». Членам экипажа грозит штраф или административный арест до 15 суток, а их руководителю — тюремное заключение на срок до трех лет, а также конфискация транспортного средства.
Управление ФСБ по Республике Крым в ответ возбудило уголовное дело в отношении украинской Госпогранслужбы по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».
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