Моряков из РФ вынуждают стать украинцами

Моряков с крымского судна «Норд» заставляют признать себя гражданами Украины

Моряков с крымского рыболовецкого сейнера «Норд», находящегося под арестом в украинском порту Бердянск , заставляют признать себя гражданами Украины . Такое мнение в понедельник выразил представитель владельца судна — Керченского рыбного колхоза имени Первого мая.

В пятницу, 30 марта, пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила об аресте сейнера «Норд».

«Со слов адвокатов, очень недружелюбные и провокационные действия погранслужбы Украины. Ощущение, что ребят вынуждают признать себя гражданами Украины. Погранслужбе все равно, как они питаются, какое состояние корабля», — цитирует ТАСС ее заявление.

Представитель владельца судна рассказала, что к членам экипажа вызывали скорую помощь, но та оказала минимальную помощь, отказавшись предоставить платные услуги. Снабжение экипажа продуктами питания, по ее словам, в настоящее время осуществляется через юристов. Судно присоединено к береговому электроснабжению, но подключение отказываются оформлять документально, грозя ежедневным отключением.

Она назвала действия украинских пограничников «противоправными, опасными для жизни и безопасности граждан РФ ».

Сотрудники украинской погранслужбы задержали судно под российским флагом в Азовском море 25 марта, обвинив экипаж в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», а капитана — «с целью причинения вреда интересам государства». Членам экипажа грозит штраф или административный арест до 15 суток, а их руководителю — тюремное заключение на срок до трех лет, а также конфискация транспортного средства.