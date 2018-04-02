Киев предложил Москве обмен заключенных

Киев готов передать России 20 осужденных россиян в обмен на украинцев, которые осуждены в РФ, заявила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что более 15 граждан РФ, находящихся в украинских тюрьмах, нужно обменять на режиссера Олега Сенцова и других украинских граждан. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности обмена украинцев, осужденных в России, заявил, что граждане Украины, которые осуждены по российскому законодательству и отбывают наказание, не являются пленными, окончательные решения по ним принимаются на высшем уровне.
"Украинская сторона готова передать тех 20 россиян, которые удерживаются в украинских тюрьмах за нарушения украинского законодательства и участие в войне, для того, чтобы освободить Сенцова, (Александра) Кольченко и других наших пленных", — сказала Геращенко на брифинге в понедельник, который транслировал телеканал "112 Украина".
Украинский режиссер Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".