Судовладелец заявил, что российского консула не допускают на борт арестованного судна «Норд» 

Российский консул до сих пор не допущен на борт задержанного украинскими пограничниками в Азовском море крымского судна «Норд». Об этом сообщили в пресс-службе судовладельца. «До настоящего времени на борт судна не допущен консул России, так как идёт процесс установления личностей, и доказательств нахождения на борту судна граждан Российской Федерации нет», — приводит РИА Новости сообщение судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 мая.
Ранее сообщалось, что украинский суд арестовал российское судно «Норд».
26 марта Госпогранслужба Украины заявила о задержании судна «Норд», на борту которого находились десять человек.