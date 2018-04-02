The Times: составлен доклад о «сурковских утечках» и десятках способов скрытого российского влияния

Газета

пишет о новом докладе британских парламентариев, в котором анализируется третья серия так называемых «сурковских утечек». В документе делается вывод, что Россия использует в Британии и других странах методы подрывной деятельности и дезинформации, аналогичные тем, которые она припасла для конфликта на востоке Украины

В двух предыдущих порциях утечек, опубликованных в 2016 году группой украинских хакеров «Киберхунта», содержались, как утверждалось, письма, отправленные с аккаунта, связанного с помощником президента РФ Владимира Путина Владиславом Сурковым , который курирует российскую политику в отношении Украины. Хакеры сообщили, что им удалось взломать почтовый ящик Суркова и найти там документы, в которых, в частности, излагались комплексные меры по дестабилизации политической жизни на Украине.

Утечка документов показывает, что Кремль готов оплачивать хакерские атаки, пропаганду и постановочные митинги, пишет издание. Электронные письма, которые отправляли связанные с Москвой лица, дают представление о грязной кампании на Украине, говорится в статье, которую цитирует

США и Один из авторов доклада, парламентарий от Консервативной партии Великобритании , член комитета по внешней политике Боб Сили сказал изданию: «Существуют исчерпывающие свидетельства того, что инструменты и приемы российского скрытого конфликта используются против Великобритании ЕС ». При этом он напомнил о громком расследовании последнего времени — химатаке в Солсбери, в ходе которой были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. «В свете отравления Скрипалей как никогда важно, чтобы мы понимали, в чем состоят эти методы», — уточнил депутат.

В последней партии документов, добытых хакерами, содержатся электронные письма из аккаунтов, связанных с первым заместителем Суркова Иналом Ардзинбой и лидером Коммунистической партии Украины Петром Симоненко . Они свидетельствуют о том, что на Украине Кремль платил местным группировкам и отдельным лицам, готовым содействовать его цели по расколу страны, отмечает The Times.

Так, в одной из порций писем от октября 2014 года, которые, по всей видимости, отправил Ардзинбе Сурков, содержатся предложения по финансированию киберопераций, в том числе взлома электронных почтовых ящиков за 100-300 долларов. Более широкий план по «троллингу противников», «демотивации врагов» в соцсетях и сбору персональных данных отдельных лиц в Харькове , втором по величине городе Украины, оценивался в 130,5 тыс. долларов, пишет издание.

Утечки, по словам Сили, раскрывают планы по насаждению новых исторических и философских идей. В электронных письмах говорится также о мероприятии и двух книгах, в которых бы утверждалось, что для части Украины характерно российское наследие. Среди других предложений — организация антиукраинских и пророссийских митингов, в которых должны были принять участие «спортсмены», обученных боевым искусствам. Кроме того, предлагалось выплачивать деньги местным СМИ за освещение протестов и давать взятки сотрудникам полиции, чтобы те закрывали глаза на происходящее.

Из третьей партии обнародованных писем следует, что месяц протестов в Харькове оценивался в 19,2 тыс. долларов. В акциях должны были принять участие 100 человек, в том числе трое организаторов и двое юристов. Согласно утечкам, усилия по избранию 30 бывших коммунистических деятелей в местное правительство были предприняты в июне 2015 года и стоили 120,46 тыс. долларов.

Как считают Боб Сили и главный редактор англоязычной платформы Euromaidan Press Аля Шандра, просочившаяся информация «с высокой вероятностью подлинная». Они планируют опубликовать доклад в рамках Королевского Объединенного института оборонных исследований

Операция «Троя»: 181 тыс. долларов на восстание в западных областях Украины

В еще одной статье в The Times

говорится, что во взломанных украинскими хакерами письмах была изложена программа «Троя» — стратегия по подготовке жителей Запорожской области на Восточной Украине к пророссийскому захвату, который назывался «освобождением от нацистcко-фашистcких оккупантов». Предложение сопрягалось с более широкой стратегией дестабилизации Украины, указано в докладе.

"Шпионы были готовы, лидеры восстания названы. Когда Алексей Муратов послал свой план кремлевскому чиновнику в ноябре 2014 года, цели были ясны", — отмечается в статье, которую приводит

InoPresssa

Экс-депутат от Курской области и бывший член "Единой России" Муратов в 2014 году был назначен представителем самопровозглашенной Донецкой народной республики в России. В рамках «Трои» он предлагал потратить 181 тыс. долларов на восстание в западных областях Украины.

Письмо с программой было, предположительно, адресовано заму Суркова Иналу Ардзинбе. Для организации выступлений должна была использоваться «существующая шпионская сеть». Планировалось установить контакт с сочувствующими лицами из местной полиции и СБУ . Кульминацией «Трои» должны были стать неопределенные «силовые меры» повстанцев против таких прокиевских группировок, как "Правый сектор" * и «Самооборона»*, пишет автор статьи.

План Муратова, очевидно, не был приведен в действие, и невозможно установить, считался ли он в Москве серьезным предложением, пишет The Times. Заложенные расходы предусматривали 40 тыс. долларов на организацию протестов, 10 тыс. долларов на поддержку сети агентов в СБУ и МВД и 49 тыс. долларов на транспортные средства, говорится в статье.

Свод правил ведения кампании дезинформации на Украине «поражает цинизмом»

В редакционной статье

The Times, посвященной докладу о «сурковских утечках», говорится, что так как «дезинформация» — слово и понятие, изобретенные в СССР, неудивительно, что Владимир Путин — кадровый сотрудник КГБ тоже считает дезинформацию мощным оружием в арсенале России.

"Свод несанкционированно разглашенных электронных писем Кремля о том, как вести кампанию дезинформации на Украине, поражает своим бесстыдным и аморальным цинизмом. В них установлены даже цены — сколько нужно заплатить России, чтобы подкупить общественное мнение на Украине и коррумпировать продажных официальных лиц этой страны", — говорится в статье, приведенной

InoPressa

Как отмечает автор материала, план, запланированный для применения на Украине, был опробован и во многих странах Западной Европы, причем со значительным успехом. Однако, продолжает The Times, «в конце концов лжецы попадают в ловушку собственной лжи. И попытки Москвы сеять замешательство, к которым она прибегает в качестве инстинктивной реакции на любую сложную ситуацию, восстановили против нее внешний мир». Ведь дезинформация — самый быстрый способ лишиться уважения, доверия и политического влияния, подытоживает издание.

Боб Сили, проживший четыре года в странах бывшего СССР, ранее высказывал на страницах The Times мнение о том, что яды становятся излюбленными оружием Кремля, отмечает

"Русская служба ВВС". В комментарии к статье в The Times о «сурковских утечках» депутат пишет о том, что существует более 50 способов скрытого российского влияния.

"Некоторые из них мы видели в Британии: такие как политическая расправа и пропаганда RT и Sputnik . Некоторые — наблюдали в США: вмешательство в выборы и шпионаж. На Украине они использовали практически все методы — включая попытки коррумпировать правящую политическую элиту", — считает депутат. Для борьбы с российским влиянием нужно, по мнению Боба Сили, во-первых, принять происходящее, во-вторых — определить, какие тактики были использованы, в-третьих, действовать «разумно и последовательно», чтобы защитить Запад от «этой коварной формы конфликта».

О взломе украинскими хакерами «Киберхунта» почтового ящика Суркова стало известно в 2016 году. Тогда сообщалось об обнаруженным там документах, в которых, в частности, излагались меры по созданию хаоса на Украине. Так, один из документов, выложенных хакерами, назывался «План первоочередных мероприятий по дестабилизации общественно-политической жизни на Украине „Шатун“. В нем говорилось о необходимости принятия „безотлагательных дополнительных комплексных мер“ „с учетом критической ситуации“ по Донбассу, следствием которых должны были стать досрочные парламентские и президентские выборы.

Для дестабилизации предлагалось создать благоприятные условия для вхождения в новый парламент управляемых политических сил, лидеры которых декларируют достижения мира в Донбассе. Главными направлениями „раскачки общественного мнения“ признавались: критика политики действующего правительства и президента, изготовление и распространение „фейковых“ видео и аудиозаписей, свидетельствующих о коррупционных связях президента Украины Петра Порошенко и его окружения, организация расследований коррупционной деятельности Порошенко и реанимация в СМИ старых коррупционных дел с людьми из его окружения, критика инициатив правительства о поднятии пенсионного возраста. Отдельным пунктом была прописана „необходимость внесения изменений в Конституцию в части предоставления особого экономического статуса регионам“.

К документу был приложен „план информационного влияния и дискредитации Порошенко и его ближайшего окружения“. Главной задачей объявлялась „активизация протестного движения с началом осеннего политического периода и отопительного сезона“.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , комментируя „утечки“, тогда заявил, что различные хакеры обычно приписывали Суркову то, что „чаще всего не соответствует действительности“.

*»Правый сектор", «Украинская народная самооборона» — экстремистские организации, запрещенные в РФ.