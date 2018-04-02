Ещё
Польша построит скоростное шоссе к границе с Украиной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому

Польша построит скоростное шоссе к границе с Украиной 

RT на русском 40 минут назад
«В Польше планируют построить скоростное шоссе S12 к украинской границе с выходом на наш КПП „Ягодин“, — говорится в сообщении „Укравтодора“ в Facebook.
Отмечается, что новое скоростное шоссе будет иметь по две полосы движения в каждую сторону. Длина автомагистрали составит 75 км.
Уточняется, что с украинской стороны планируется в ближайшие годы провести реконструкцию скоростного шоссе автомобильной дороги М-07 от Ковеля до КПП „Ягодин“.
Ранее сообщалось, что накануне праздников перед пунктом пропуска „Ягодин“ на польско-украинской границе, ожидая въезда на Украину, образовалась пробка из нескольких сотен машин.
RT на русском: последние новости
Вера Савченко просит Трампа обеспечить международный надзор за ситуацией с арестом её сестры Сестра Савченко рассказала об ухудшении состояния здоровья арестованной родственницы Депутат горсовета Львова сообщил о поджоге польского автобуса радикалами
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России468
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля192
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан59
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение