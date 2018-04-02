Польша построит скоростное шоссе к границе с Украиной 

«В Польше планируют построить скоростное шоссе S12 к украинской границе с выходом на наш КПП „Ягодин“, — говорится в сообщении „Укравтодора“ в Facebook.
Отмечается, что новое скоростное шоссе будет иметь по две полосы движения в каждую сторону. Длина автомагистрали составит 75 км.
Уточняется, что с украинской стороны планируется в ближайшие годы провести реконструкцию скоростного шоссе автомобильной дороги М-07 от Ковеля до КПП „Ягодин“.
Ранее сообщалось, что накануне праздников перед пунктом пропуска „Ягодин“ на польско-украинской границе, ожидая въезда на Украину, образовалась пробка из нескольких сотен машин.