Польша построит скоростное шоссе к границе с Украиной

«В Польше планируют построить скоростное шоссе S12 к украинской границе с выходом на наш КПП „Ягодин“, — говорится в сообщении „Укравтодора“ в Facebook.

Отмечается, что новое скоростное шоссе будет иметь по две полосы движения в каждую сторону. Длина автомагистрали составит 75 км.

Уточняется, что с украинской стороны планируется в ближайшие годы провести реконструкцию скоростного шоссе автомобильной дороги М-07 от Ковеля до КПП „Ягодин“.