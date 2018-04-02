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В Раде заявили, что прозападные реформы доведут ВСУ до «паралича»
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В Раде заявили, что прозападные реформы доведут ВСУ до «паралича» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Попытки перестроить украинскую армию по западному образцу приведут к катастрофическим последствиям для ВСУ. Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук в интервью «Апострофу».
По его словам, внесенный в парламент законопроект о создании Объединенного оперативного штаба был разработан при участии экспертов НАТО, однако совершенно не учитывает украинских реалий.
В частности, приказы нового органа будут расходиться с задачами, поставленными Генштабом, который имеет тот же статус подчиненности. В результате такие реформы вызовут путаницу и в конце концов могут «парализовать всю систему военного управления в ВСУ».
"Это приведет к полному хаосу и, боюсь, к срыву операций в отдельных случаях", — заявил депутат.
Ранее в Верховную раду был внесен законопроект о национальной безопасности и обороне. Документ, в частности, предполагает создание нового органа военного управления — Объединенного оперативного штаба, функцией которого должен стать контроль над межвидовыми и межведомственными средствами и группировками сил.
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