В Раде заявили, что прозападные реформы доведут ВСУ до «паралича»

По его словам, внесенный в парламент законопроект о создании Объединенного оперативного штаба был разработан при участии экспертов НАТО , однако совершенно не учитывает украинских реалий.

В частности, приказы нового органа будут расходиться с задачами, поставленными Генштабом , который имеет тот же статус подчиненности. В результате такие реформы вызовут путаницу и в конце концов могут «парализовать всю систему военного управления в ВСУ».

"Это приведет к полному хаосу и, боюсь, к срыву операций в отдельных случаях", — заявил депутат.

Ранее в Верховную раду был внесен законопроект о национальной безопасности и обороне. Документ, в частности, предполагает создание нового органа военного управления — Объединенного оперативного штаба, функцией которого должен стать контроль над межвидовыми и межведомственными средствами и группировками сил.