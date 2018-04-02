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Украинские журналисты засветили позицию военных в Донбассе
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Украинские журналисты засветили позицию военных в Донбассе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Журналисты программы «Спецкор», которая выходит на украинском канале «2+2», раскрыли позицию военных в Донбассе. Запись программы опубликована на YouTube.
Один из участников спецоперации Вадим Бойко написал о съемках на своей странице в Facebook. «Съемочная группа проводит съемку, выкладывая огневую позицию во всей красе, главное, что дядя в балаклаве, чтобы никто не догадался», — сообщил он и добавил, что позиция оборудована по всем правилам. «Ну, так чтобы без вариантов, но геройски на ней умереть», — уточнил он.
На момент публикации материала запись в Facebook была удалена, но текст поста скопировал в своем Twitter волонтер Роман Доник. По его словам, несколько дней назад именно с этой позиции из пулемета пытались попасть в БМП противника на дистанции 2 400 метров. «Не попали. Зато наводчик БМП второй очередью в ответ попал. Слава Богу боец живой. Раненый, но живой», — добавил он.
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса 20 февраля. Документ позволяет президенту объявлять военное положение и вводить войска на любые территории, в любой период и на неопределенный срок. Россия официально признана страной-оккупантом территорий Луганской и Донецкой области.
В конце февраля 2018 года украинская сторона объявила о завершении АТО в Донецкой и Луганской областях и изменила формат военной операции в регионе.
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