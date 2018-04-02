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Сестра Савченко обратилась к Трампу
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Вера Савченко просит Трампа обеспечить международный надзор за ситуацией с арестом её сестры 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Вера Савченко просит американского лидера Дональда Трампа обратить внимание на ситуацию с арестом её сестры депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко. Как сообщает Интерфакс-Украина, соответствующее письмо на имя президента США датировано 22 марта.
«Прошу Вас на всех площадках международной дипломатии поднять вопрос о преследовании в Украине оппозиционных политиков, вопрос устранения конкурентов на предстоящих выборах президента Украины путём политического преследования оппонентов, вопросы построения системной, вертикальной, глубоко интегрированной коррупции, которую возглавляет лично глава государства и наступление на СМИ, неподконтрольные власти Украины», — говорится в письме.
Также Савченко просит обеспечить международный надзор за ситуацией вокруг уголовного преследования её сестры.
Ранее Вера Савченко заявила, что состояние здоровья её арестованной сестры ухудшилось после объявления голодовки.
23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко на два месяца.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 8 источников 
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