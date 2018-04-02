В Украине процветает нелегальный игральный бизнес под прикрытием правоохранителей и власти

Министерство финансов выступает за принятие комплексных решений по регулированию лотерейного рынка. По словам министра, сейчас оказывается активное противодействие любым попыткам упорядочить рынок игрального бизнеса.

«Интерфакс Украина». «Игральные конторы на каждом шагу, их больше чем аптек. Мы принципиально требуем урегулирования этой деятельности. Игральный бизнес производит негативный социальный эффект. Поэтому так важно этот рынок упорядочить и сделать его цивилизованным. Кроме того, это миллиарды налоговых поступлений», — заявил министр финансов Александр Данилюк

Чиновник подчеркнул, что законопроект о легализации игрального бизнеса лежит в парламенте уже 2 года, но его голосование блокируют лоббистские группы. Он отметил, что в результате легализации игрального бизнеса бюджет страны мог бы пополниться на 5 млрд гривен.

На Украине нелегально работает порядка 7 тысяч подпольных казино и ежегодно открывается около 1-1,5 тысяч новых. Об этом сообщают в Национальной полиции. Официально игральный бизнес запрещен с 2009 года. Упорядочить и легализовать этот бизнес уже не раз безрезультатно предпринимались попытки отдельными политиками.

«Работают они под вывеской государственной лотереей и контролируются правоохранителями и депутатами, которым невыгодно выводить эту деятельность в легальную плоскость», — сказала депутат от фракции «Самопомощь» Наталья Веселова в эфире «112 Украина».