Александр Дудчак: У «Антонова» есть все шансы превратиться в ТРЦ

Такое мнение выразил политолог Александр Дудчак , комментируя статью экс-конструктора «Антонова», в которой говорится об умирании предприятия и всей украинской авиационной промышленности.

«Беда в том, что теряются традиции, связь поколений, передача опыта. Уничтожается конструкторское бюро — люди разъезжаются: кто в Россию , кто в Китай , кто в Европу. И это продолжается все четыре года после Майдана. Потому что до Майдана были подписаны очень выгодные для Украины соглашения с Россией, которые, среди прочего, предполагали постройку десятков самолетов. Конечно, все эти планы разрушены нынешней властью», — считает эксперт.

По его мнению рассчитывать на восстановление производства завода можно было бы только при условии сотрудничества с Россией.

«Но если предприятие не выпускает самолеты и даже не собирает из имеющихся на складах запчастей, то, естественно, предприятие перспектив не имеет. Заказы, о которых говорят на Украине, остаются только словами, потому что заказчики прекрасно понимают, что Украина сейчас не в состоянии самостоятельно выпускать самолеты, это можно было делать в кооперации с Россией», — заключил Дудчак.

Он также заявил, что аграрной державе не нужна авиация, поэтому вскоре на месте «Антонова» вполне может появиться ТРЦ.

«На территориях АНТК им. Антонова скоро будет ТРЦ «Антонов», еще есть аэродром под Гостомелем, принадлежащий пока что авиапредприятию. Вполне можно высадить на этих площадях сад из антоновки — в память о… каком-то.. то ли авиаконструкторе, то ли агрономе», — написал он на своей странице в Facebook.

Бывший заместитель главного конструктора украинского госпредприятия «Антонов» Анатолий Вовнянко раскритиковал кадровую политику предприятия, отметив, что последние несколько лет позиции топ-менеджеров занимают люди с опытом работы не в авиационной, а в автомобильной и тракторной промышленности.

Он также подчеркнул, что пока Россия стремительными темпами развивает авиа— и двигателестроение, Украина «остается в XX веке».