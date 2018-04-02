Перспективы Киева на «безгаз»

Киев лишит украинцев газа под предлогом «Северного потока-2»

"Проблема газоснабжения потребителей страны — забота компании-собственника национальной газотранспортной системы (ГТС). В начале "нулевых" "Газпром" предлагал Киеву продать ему украинскую ГТС, то в ответ получил заявления: мол, это залог нашей независимости и гарантия суверенитета. Иначе поступила Белоруссия, продав российской компании свою газораспределительную сеть — "Газпром" не только вкладывает в ее модернизацию, но и газифицирует все больше населенных пунктов.

В итоге украинцы ничего не вкладывали в модернизацию ГТС, собственником которой является "Нафтогаз". Не проблема России доставить газ в украинские села — РФ лишь создает условия для более надежной и комфортной доставки газа в Европу. Сбытом ресурсов на Украине занимаются государственные и частные компании, "Газпром" в этой системе никогда не участвовал. Однако проблемы у украинских потребителей со вводом "Северного потока-2" теоретически могут начаться — исключительно из-за недальновидности политиков этой страны", — отмечает эксперт.

Украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил: после введения в эксплуатацию "Северного потока — 2" на Украине может остаться лишь один действующий магистральный газопровод из четырех, вследствие чего большое количество потребителей останется без голубого топлива. По его словам, определенный объем транзита газа по украинской ГТС сохранится даже после начала работы "Северного потока-2", но прокачиваться объемы будут уже не сегодняшние. И в прежнем виде система будет уже не нужна.

"Землянский указывает на особенность украинской ГТС — страна всегда ставила на первое место доходы от транзита, получаемые от России. Внутренние потребители все годы независимости считались делом второстепенным. Потому с советских времен система ГТС не менялась — через страну идут большие газопроводы для транзита, от них ответвляются средние для внутригосударственной сети и малые трубопроводы снабжают населенные пункты.

Эта капиллярная система основана на приоритете крупных "труб", которые и вправду станут не столь востребованы в ближайшие годы. Из-за внутреннего снабжения поддерживать их в рабочем состоянии будет нерентабельно. А если их разобрать, то по "капиллярам" уже топливо не пойдет. Но за 25 лет можно было постепенно переориентировать газоснабжение на внутреннего потребителя, создав систему трубопроводов, отвечающую интересам страны. Киев четверть века этот вопрос не заботил, а сейчас проще обвинить в проблемах Россию, нежели самих себя", — считает аналитик.

Спекуляции без сути

Землянский объяснил: к тому, что объемы российского газа в ГТС Украины резко сократятся, "Нафтогаз" оказался просто не готов. "Сейчас она может прокачивать от 120 до 140 (млрд) кубометров в год, что не будет нужно. Нам нужно сейчас срочно думать, что делать с газотранспортной системой и газораспределением", — сказал он.

На прошлой неделе Германия выдала "Газпрому" последнее разрешение, необходимое для строительства "Северного потока-2". Это второй газопровод проекта, который будет проложен по дну Балтийского моря напрямую из РФ в Германию. Его запуск, а также ввод в эксплуатацию "Турецкого потока" резко сократит значимость украинского трубопровода, с которого Киев ежегодно получает от России 2-3 млрд долларов транзитных доходов. Посол США на Украине Мари Йованович в конце 2017 года предсказала потерю 3% ВВП Украины из-за "Северного потока-2".

"Едва ли Киев станет искать деньги и спешно модернизировать свою ГТС, чтобы не пострадали внутренние потребители. По самым скромным подсчетам, чтобы переоборудовать газораспределительную систему под новые реалии, понадобится 4-5 млрд долларов. Вероятнее всего, украинские власти пойдут простым путем: нет транзита — нет трубы, то есть взамен нерентабельных больших газопроводов ничего не появится. Это не проблема или вина России, а исключительно украинских властей.

Однако нужно помнить: сегодня на Украине добывают порядка 20 млрд кубометров собственного газа, и какие-то сети для доставки этих объемов в регионы все же имеются. Всего же страна потребляет порядка 30 млрд кубометров в год и заявляет о намерениях сократить эти объемы на 3-4 млрд То есть импортировать в перспективе придется лишь 6-7 млрд кубометров. Адаптировать распределение под столь небольшие объемы можно, но все равно нужны вложения.