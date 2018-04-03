Борис Гребенщиков заявил о своем желании дать гастроли в Крыму 

«Хочу этого и жду!» Борис Гребенщиков рассказал о своих гастролях в Крыму. Поехать на которые, как сам сказал — готов, да еще и с большим удовольствием. Только ждет приглашения. Оказывается, за все четыре года разумных предложений выступить на полуострове музыкант, якобы, не получал.
Для украинских поклонников группы «Аквариум» — такие признания БГ в интервью российскому информагенству, мягко говоря, неожиданны. Ведь считали, что музыкант на полуостров не собирается, потому как «понимает, что Крым — это не Россия».
Это слова бывшего советника главы украинского МВД — под совместным снимком с последнего концерта Гребенщикова в Киеве. Он же — автор сайта «Миротворец», куда попадают все, кто с точки зрения украинских радикалов угрожает суверенитету страны. Звезды шоу-бизнеса уже неоднократно убеждались — после любого выступления в Крыму, украинская сцена становится не просто закрытой, а даже — опасной.
"С придурками общаться не собираемся", — ответ Бориса Гребенщикова на возможные последствия крымских гастролей. Впрочем, одним Крымом не ограничится. Готов посетить и другие «запрещенные» на Украине концертные площадки.