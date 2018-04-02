Борис Гребенщиков удивил признанием о Крыме

БГ не о чем говорить с украинскими политиками, которые ведут себя «как придурки». Он готов гастролировать в Крыму — и музыкант уверен, что после этого найдет способ обойти запрет на въезд на Украину

Гребенщиков рассказал, что ездит с концертами на Украину каждый год. «Там живут миллионы людей, воспитанных на русской культуре. Какое мы имеем право лишать их того, что роднит с Россией ? По крайней мере, я не готов под этим подписаться», — заявил БГ журналистам.

Хотелось бы «Аквариуму» побывать и в Крыму. Однако после марта 2014-го, по словам Гребенщикова, ему не поступило «ни одного разумного предложения по гастролям». «Сделают — поедем с большим удовольствием. Хочу этого и жду, у меня ведь полжизни прошло в Крыму. Мы и в Луганске с Донецком готовы выступить, если грамотно организуют наш концерт, обеспечат все необходимое для выступления», — заявил лидер группы.

На замечание коррепондента, что Киев после этого будет для него закрыт, Гребенщиков отметил, что разумные люди всегда найдут возможность договориться. «А с придурками общаться не собираемся. Мы же не к политикам едем, а к зрителям, которых за эти годы и на Украине меньше не стало, уверяю вас», приводит фрагмент интервью с музыкантом член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Комментируя заявления БГ на своей странице в Facebook, Манукян отмечает: позиция Бориса Гребенщикова по гастролям в Крыму и Донбассе его безусловно удивила с приятной стороны.

"Оказывается он все 4 года ждет, когда его позовут туда, но предложений не поступает, потому что видимо думают, что он туда не приедет. Значит пора звать!", написал эксперт.

А с нынешними украинскими политиками, которые ведут себя как придурки, запрещая въезд российским артистам после их гастролей в Крыму и на Донбассе, разговаривать вообще не о чем. Это Гребенщиков верно заметил, заключает Манукян.