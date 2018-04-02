«Спалили контору»: украинский канал раскрыл позиции «Азова»

«Спалили контору»: в Донецке поблагодарили украинский телеканал за публикацию позиций «Азова»

Телеканал 2+2 опубликовал сюжет о «героическом ранении защитника Украины », включив в него красивую панораму с позиций. В Донецке поблагодарили журналистов за эту помощь.

Украинский телеканал 2+2 снял сюжет, посвященный «бою в Приазовье», в ходе которого бойцы ВСУ якобы дали отпор бойцам самопровозглашенных народных республик. Материал размещен на YouTube-канале СМИ.

В сюжете украинские журналисты «добросовестно» показали позиции батальона «Азов», включая панораму местности, которая открывается с точки расположения бойцов радикального формирования. В Сети телеканал уже поблагодарили от имени солдат Донецкой народной республики, поскольку снятое изображение позволяет с легкостью вычислить позиции «Азова».

«Теперь вычислить её проще пареной репы. Главное, что боевик в кадре в маске, чтобы лицо не показать. С такими «союзниками» и врагов не надо», — прокомментировали в Telegram-канале Inside Donetsk.

Канал одобрил работу украинских журналистов и призвал не останавливаться на достигнутом. Дальше телевизионщики могут показать позиции, где размещены средства поражения бронированной техники, в том числе ПТУРы и «Рапиры», иронизируют авторы канала.