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«Спалили контору»: украинский канал раскрыл позиции «Азова»
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«Спалили контору»: в Донецке поблагодарили украинский телеканал за публикацию позиций «Азова» 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Телеканал 2+2 опубликовал сюжет о «героическом ранении защитника Украины», включив в него красивую панораму с позиций. В Донецке поблагодарили журналистов за эту помощь.
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Украинский телеканал 2+2 снял сюжет, посвященный «бою в Приазовье», в ходе которого бойцы ВСУ якобы дали отпор бойцам самопровозглашенных народных республик. Материал размещен на YouTube-канале СМИ.
В сюжете украинские журналисты «добросовестно» показали позиции батальона «Азов», включая панораму местности, которая открывается с точки расположения бойцов радикального формирования. В Сети телеканал уже поблагодарили от имени солдат Донецкой народной республики, поскольку снятое изображение позволяет с легкостью вычислить позиции «Азова».
«Теперь вычислить её проще пареной репы. Главное, что боевик в кадре в маске, чтобы лицо не показать. С такими «союзниками» и врагов не надо», — прокомментировали в Telegram-канале Inside Donetsk.
Канал одобрил работу украинских журналистов и призвал не останавливаться на достигнутом. Дальше телевизионщики могут показать позиции, где размещены средства поражения бронированной техники, в том числе ПТУРы и «Рапиры», иронизируют авторы канала.
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