Прилепин: Без согласия ДНР и ЛНР миротворцы в Донбасс не придут

Писатель, заместитель командира батальона спецназа армии самопровозглашенной Донецкой народной республики Захар Прилепин в эфире НСН согласился со словами сенатора.

«Пушков прав. Договариваться в первую очередь придётся с ДНР и ЛНР. Если республики не захотят, сюда никто не зайдёт. Шансы на появление миротворцев, безусловно, есть», — отметил собеседник НСН.

Призывы к миру. Какая судьба ждет «пасхальное» перемирие в Донбассе По словам Захара Прилепина, у Порошенко не получится решить вопрос с Донбассом.

«Я не знаю, чем таким хвалится Порошенко, потому что основания, на которых миротворцы могут появиться в ДНР и ЛНР, зафиксируют невозможность для украинских войск обстреливать, совершать провокации и наступательные аферы. Если он этим хвалится перед своими избирателями, я не думаю, что у него серьёзные шансы переизбраться в следующем году, потому что проблему Донбасса он не решил. Он не решит её и с миротворцами, и без них. Этот вопрос зависит не от Порошенко, и не от Меркель. Там есть два других человека, которых Пётр Алексеевич не упоминает», — заключил в эфире НСН Прилепин.