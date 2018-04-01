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Порошенко призвал ВСУ соблюдать перемирие, но и «не жалеть патронов»
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Порошенко призвал ВСУ соблюдать перемирие, но и «не жалеть патронов» 

ТК «Звезда» 18 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Позже запись с таким призывом была удалена из соцсетей украинского президента.
Президент Украины Петр Порошенко призвал ВСУ соблюдать перемирие, но и «не жалеть патронов». Текст обращения он опубликовал на своей странице в Facebook и Twitter, однако потом запись была удалена.
«Придерживайтесь его, но будьте начеку, и в критических ситуациях патронов не жалейте», — приводит РИА Новости текст обращения.
В Донбассе действует объявленное с 30 марта «пасхальное» перемирие. При этом стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
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