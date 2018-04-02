Патронов не жалейте, или Перемирие по-украински

«Миритесь», но патронов не жалейте. Перемирие по-украински

Украина продолжает строить свою альтернативную реальность: Владимир Путин там подчиняется Киеву, а перемирие возможно с применением оружия. Переговоры с Донбассом в эту реальность вовсе не вписываются.

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что ему вместе с лидерами Германии Франции удалось "дожать" Владимира Путина по вопросу перемирия в Донбассе. Кажется, это выражения откуда-то из прошлого десятилетия. Ведь сейчас уже все понимают, что "дожать Путина", "разорвать российскую экономику в клочья", "изолировать Россию от мира" — это просто фигуры речи, которые к реальности имеют такое же отношение, как лепреконы и единороги.

Вот кого уж нужно дожимать по вопросу перемирия, так это самого Петра Порошенко. Оно было объявлено в пятницу, приурочено к Пасхе. Но ВСУ уже обстреляли в самопровозглашенной ЛНР медицинский автомобиль — трое военнослужащих народной милиции были ранены. Наверное, об этом президент Украины в беседах с западными друзьями по нормандскому формату не рассказывает.

По его мнению, перемирие не соблюдает Москва . Эта фраза — примерно из той же реальности, что и "дожать Путина". Это примерно так же, как обвинить медведя в том, что в лесу завелась особо злобная белка. Ну не участвует Россия во внутреннем украинском конфликте — почему Киев никак не может воспринять эту простую информацию? Если Украина не воспринимает Донбасс как свою территорию, то не потому, что тут каким-то образом вмешалась Москва, а потому что Киев сам оторвал его сначала культурно и идеологически, а потом и огнем и многочисленными невинными жертвами.

А теперь Порошенко так призвал силовиков к соблюдению перемирия, что это выглядело как призыв к новой военной кампании: велел в критических ситуациях "не жалеть патронов".

Да там уже 4 года критическая ситуация! И выход из нее нужно искать не с помощью патронов, а с помощью диалога. Ведь даже первокласснику уже должно было понять: если не удалось добиться результата за 4 года войны, нужно попробовать что-то другое.