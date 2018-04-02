В Киеве переименуют улицу Жукова

Процесс «декоммунизации» на Украине добрался и до киевской улицы, названной в честь человека, благодаря которому республика была освобождена от нацистской оккупации, — Георгия Константиновича Жукова . Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики постановила переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины. Об этом решении сообщается на сайте Киевской рады. Теперь оно должно быть утверждено на ее пленарном заседании.

Чиновники представляют это решение как «волю народа». Якобы с 29 мая по 29 июля 2017 года состоялось «общественное обсуждение» вопроса, в котором приняли участие 2079 человек. Из них 60 процентов, то есть 1247 граждан, поддержали переименование. «Это будет способствовать восстановлению исторической памяти», — говорится в заявлении комиссии. Между тем историки называют измышления о «кубанской Украине» псевдонаучными, в то время как роль Жукова в освобождении Украины переоценить сложно. Во время Великой Отечественной войны выдающийся полководец, вошедший в историю как «маршал Победы», командовал в том числе и 1-м Украинским фронтом. С 4 марта по 17 апреля 1944 года он руководил знаменитой Проскуровско-Черновицкой наступательной операцией, в ходе которой Красная армия освободила значительную часть Правобережной Украины: всю Хмельницкую область, большую часть Винницкой, Тернопольской и Черновицкой, а также часть территории Ровенской и Ивано-Франковской областей.