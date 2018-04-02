Стало известно, когда полиция сможет останавливать автомобили на еврономерах 

Ни для кого не секрет, что сейчас украинские дороги заполонили дешевые автомобили из Европы. После пересечения границы такие евробляхи свободно колесят по территории Украины. Из-за своего зачастую неудовлетворительного технического состояния они представляют опасность для других участников дорожного движения. Кроме того, после совершения правонарушения вычислить владельца такого транспортного средства достаточно сложно. Что касается сроков пребывания на территории нашей страны, то надлежащим образом проконтролировать такое количество нерастаможенных авто полиция просто не в состоянии.
Народные депутаты все же пытаются найти пути решения этой проблемы. Недавно стало известно, что профильный комитет Верховной Рады рассмотрел проект закона, который предлагает предоставить сотрудникам Национальной полиции полномочия, разрешающие останавливать евробляхи на дорогах для проверки соответствующих документов.
Мирослав Продан, исполняющий обязанности Главы Государственной фискальной службы Украины сообщил, что недавно наконец-то было подписано соглашение с Литвой, которое позволило украинской Нацполиции получить доступ к литовской системе учета транспортных средств Regitra. Теперь информация о литовских автомобилях передается в соответствующее украинское ведомство. Возможно, это поможет найти рычаги контроля автомобилей на еврономерах.