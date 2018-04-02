Призывы к миру. Какая судьба ждет «пасхальное» перемирие в Донбасс

Царёв: Срыв перемирия в Донбассе испортит репутацию Захарченко Ранее бывший депутат Верховной рады , экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН заявил, что любые предложения по перемирию всегда поддерживались самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.

«Любые призывы к миру нами всегда поддерживались независимо от того, от кого они исходят. Чем меньше будет погибать людей, тем лучше. Перемирие должно постоянно действовать на основании Минских договоренностей, но оно то выполняется, то не выполняется, поэтому появляется необходимость в дополнительных объявлениях и инициативах», — считает Царёв.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН ранее напомнил, что ввод миротворцев пока не поддержан Совбезом ООН

«Пока не существует общего понимания формата такой миссии, пока с ним не согласились все участники конфликта, пока этот формат не поддержан Советом безопасности ООН, любые рассуждения о том, кто мог бы входить в состав этой миссии, какие будут границы её ответственности, какой будет её компетенция, будут преждевременны. Я бы попросил украинскую сторону и всех, кто за этим наблюдает, дать возможность поработать переговорщикам, а не спекулировать на отдельных аспектах будущей, далеко не очевидной договорённости», — заявил НСН Косачёв.

Напомним, ранее Пётр Порошенко заявил, что «пасхальное» перемирие в Донбассе стало итогом переговоров с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном . По его словам, позже они обратились в главе РФ Владимиру Путину , чтобы его «дожать» до подписания заявления о перемирии. С такими словами Порошенко выступил 1 апреля.