У Порошенко анонсировали встречу с Меркель по миротворцам

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

«Во время встречи с общиной Мариуполя президент проанонсировал, что 10 апреля, сразу после Пасхи, осуществит визит в Берлин для переговоров с канцлером Германии », — отметил Цеголко.

Під час зустрічі з громадою Маріуполя Президент проанонсував, що 10 квітня, одразу після Великодня, здійснить візит до Берліна для переговорів з Канцлером Німеччини

— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 1 апреля 2018 г.

Как уточнили в Администрации президента Украины , Порошенко планирует обсудить с Меркель вопрос миротворческой миссии в Донбассе.

Эта встреча будет первой после того, как Меркель официально станет канцлером Германии в четвертый раз.

Ранее украинский президент поблагодарил Меркель за помощь в организации обмена пленными.