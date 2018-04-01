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У Порошенко анонсировали встречу с Меркель по миротворцам
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У Порошенко анонсировали встречу с Меркель по миротворцам 

Украина.ру 15 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.
«Во время встречи с общиной Мариуполя президент проанонсировал, что 10 апреля, сразу после Пасхи, осуществит визит в Берлин для переговоров с канцлером Германии», — отметил Цеголко.
Під час зустрічі з громадою Маріуполя Президент проанонсував, що 10 квітня, одразу після Великодня, здійснить візит до Берліна для переговорів з Канцлером Німеччини
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 1 апреля 2018 г.
Как уточнили в Администрации президента Украины, Порошенко планирует обсудить с Меркель вопрос миротворческой миссии в Донбассе.
Эта встреча будет первой после того, как Меркель официально станет канцлером Германии в четвертый раз.
Ранее украинский президент поблагодарил Меркель за помощь в организации обмена пленными.
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